Akşehir'de "Herkes İçin Ruh Sağlığı Sergisi" sergisi açıldı

Akşehir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Akşehir Halk Eğitimi Merkezi'nin işbirliğiyle danışmanların rehabilitasyon çalışmaları kapsamında ürettiği ürünler, "Herkes İçin Ruh Sağlığı" sergisinde beğeniye sunuldu.

Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki serginin açılışını Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut yaptı.

Akşehir Halk Eğitimi Merkezi Usta öğreticileri ve hastalar tarafından yapılan sergide, ahşap, geri dönüşüm, alçı işleri, yağlı boya, örgü gibi ürünler sergilendi.