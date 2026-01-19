Akşehir\'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalarken, polis tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde yüzlerini maske ile gizleyen 2 şüpheli, motosikleti çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olayın ardından harekete geçen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin adresini tespit etti. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda adrese baskın yapan ekipler, M.B. ve A.D.'yi, çaldıkları motosikleti parçaladıkları sırada yakaladı. Ev sahibi O.K. de gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ikinci bir motosiklet daha ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA