Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dere yatağına ektiği kenevirleri sulayarak bakım yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorkun Mahallesi'nde, bir kiraz bahçesinin sınırında bulunan dere yatağına H.G'nin kenevir bitkisi ektiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, H.G, kenevirleri sulayarak bakım yaptığı sırada, ekili halde 317 kök kenevir bitkisi ve kurumaya bırakılmış 2 kilogram kubar esrar ile birlikte suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.