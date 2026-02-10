Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolculardan A.K'nin çantasında 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
