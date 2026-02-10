Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

10.02.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yol uygulamasında 700 uyuşturucu hapla yakalanan A.K. tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolculardan A.K'nin çantasında 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Akşehir, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:05:26. #7.11#
SON DAKİKA: Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.