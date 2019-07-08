Son Dakika Haberleri: Akşehir'deki trap atışı yarışması çekişmeli geçti
Son Dakika Güncel Haber

Akşehir'deki trap atışı yarışması çekişmeli geçti

4 dakika önce

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Alanyurt Mahallesinde trap atışları yarışması yapıldı.

Akşehir'deki trap atışı yarışması çekişmeli geçti, System.String[]
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Alanyurt Mahallesinde trap atışları yarışması yapıldı.
Alanyurt Mahallesindeki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak, Akşehir Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir'in yanı sıra çok sayıda yarışmacı katıldı
Son derece keyifli ve heyecanlı atışların yaşandığı trap atışında yarışma sonunda birinci Osman Solmaz, ikinci Osman Kızılboğa, Üçüncü de Yüksel Kökten oldu.
Yarışma sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, dereceye girenlere otomatik av tüfeği, havalı av tüfeği, av kıyafeti ve tişört hediye ve madalyaları verdi.

Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak, "60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen trap atışı gerçekten çekişmeli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarımız gayet güzel, çok başarılı geçti." dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise 3'üncüsünü düzenledikleri yarışmaya katılımcı sayısının giderek arttığını bildirdi.
Bu yıl yarışlara 70 kişinin katıldığını dile getiren Akkaya, "Dereceye giren arkadaşlarımıza ödüllerini takdim ettik. Bu yarışmalarda emek veren başta Kulüp Başkanımız Mehmet Küçüktongarlak ve yönetimine, ayrıca bütün Akşehir'imizden, çevre illerimizden, ilçelerimizden bütün katılımcılara bu ilgili ve duyarlılıkları için teşrifleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:30 Kaynak: AA
Nasreddin Hoca, Alanyurt, Akşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir'deki trap atışı yarışması çekişmeli geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]