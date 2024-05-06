TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi - Son Dakika
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Spor

TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek 4 milyon 994 bin TL'lik konaklama ücretini ödeyemeyen Atakaş Hatayspor'a haciz gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz, "Bizden konaklama için 5 milyon TL'ye yakın bir para istediler. Ardından biz ödeme yapamayınca kulübe haciz gönderdiler. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik" ifadelerini kullandı.

06.05.2024 16:52
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Süper Lig'de zor günler geçiren ve ligde kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a bir kötü haber daha geldi. Akdeniz ekibi haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı.

5 MİLYONLUK KONAKLAMA ÜCRETİNİ ÖDEYEMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sezonun bir kısmında TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Atakaş Hatayspor'a haciz gönderildi. Hatayspor'a gönderilen hacze konu tutarın 4 milyon 994 bin TL olduğunu öğrenildi.

"DEPREMZEDE MİSAFİR OLARAK GİTMİŞTİK"

Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz'den konuyla ilgili açıklama geldi. Toksöz, "Bizden konaklama için 5 milyon TL'ye yakın bir para istediler. Ardından biz ödeme yapamayınca kulübe haciz gönderdiler. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik" dedi.

TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi

ERCE KARDEŞLER NE DEMİŞTİ?

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada " Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ"

Kardeşler, "5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir" açıklamasını yapmıştı.

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