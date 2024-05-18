MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

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Ankara Kızılcahamam'da gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e övgüler dizdi. Bahçeli, Özel'in hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir insan olduğunu belirterek ''CHP'ye yeni bir renk kattı. Ama bu renk güneşin batışı sırasındaki yedi renge bürünürse tehlike ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum.'' dedi.

18.05.2024 20:00  Güncelleme: 00:47
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'ye yeni bir renk kattığını ifade etti.

Kızılcahamam'da gazetecilerle bir araya gelerek sohbet eden Bahçeli, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. CHP ile ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Onlara göre birinci parti konumuna geldiler ama bize göre değil." dedi.

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

"CHP'YE YENİ BİR RENK KATTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te yakından takip ettiğini ifade ederek Özel'in hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir insan olduğunu belirten Bahçeli, "CHP'ye yeni bir renk kattı. Ama bu renk güneşin batışı sırasındaki yedi renge bürünürse tehlike ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum. Güneşin renklerini biliyorsunuz değil mi? Her renk var orada. Oraya dönüşmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

BAHÇELİ'DEN YENİ KURULACAK PARTİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yeni partiler kurulacağının ifade edilmesi üzerine, partilerin sayısının artırılmasının sonuç vermediğinin altını çizen Bahçeli, "Partilerin kalitesini yükseltmek, kadrosunu zenginleştirmek, projeler üreterek topluma daha fazla yardım, hizmet sunabilecek yapılara kavuşturmak, önemli olan mevcut siyasi partileri güçlendirmek. Bunların daha tercih edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

"SUYUN GÖZÜ DURURKEN ARKTAN SU İÇİLMEZ"

Kurulan ve kurulması planlanan milliyetçi partilerle ilgili soru üzerine Bahçeli, bunların içerisinde siyaseten yetişmiş, kendisini topluma kabullendirmiş insanlar bulunduğunu söyledi. Bahçeli, "Bu insanları parça parça ederek küçültmenin bir manası yok. En akılcı yol, bu birikimi bir arada toplayıp, bir ortak görüş beraberliği çerisinde güçlü bir yapıya kavuşmaları. Suyun gözü dururken arktan su içilmez." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel\'i öve öve bitiremedi: CHP\'ye yeni bir renk kattı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Uslu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hala halkın gönlünde kabul görmüş iki lider amaç onları gölgelemekse tutmaz ama hayırlısı :) Özgür Özeli gereğinde fazla parlatıp ön plana çıkarmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum 46 20 Yanıtla
    Bekir Durdu: yunus efendi senin gazla memlekete giderler artik. 10 24 Yunus Uslu: Yok be Bekir efendi yerleri iyice sağlamlaştı baksana seçim sonuçlarına :) 22 8
  • Celal Beştaş: Ve özel plana dahil oldu 23 7 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Ne olacak zannetmiştiniz? Küreselciler ne derse o olur. 2023'te KK geliyordu, son anda direkten döndü. Karşılığında Hafize Gaye ile Mehmet Şimşek'i verdiler. Hey gidi tam bağımsız olma yolunda hiçbir şey yapmayan ülkem 19 5 Yanıtla
  • ünal üci: Rakibin seni met ediyorsa........ 0 0 Yanıtla
  • Fırat Helvacı: Tehlike var demektir... 0 0 Yanıtla

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