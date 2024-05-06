Bursa'da genç kız sevgilisini bıçakladı - Son Dakika
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Bursa'da genç kız sevgilisini bıçakladı

Bursa\'da genç kız sevgilisini bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç adamın hayati tehlikesi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.05.2024 15:50
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kız sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da genç kız sevgilisini bıçakladı - Son Dakika

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