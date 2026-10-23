Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş: "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar" - Son Dakika
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Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş: "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar"

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A Milli Takım'a Sergen Yalçın getirilmeden önce kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş, "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar" dedi. Deneyimli teknik adam, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'ndeki Kariyer Günleri'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı ve hayatını anlatan bir belgesel hazırladığını duyurdu.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin soruları yanıtlayan Güneş, A Milli Takım'daki teknik direktör değişikliğinden geçmişte üç büyük kulüple yaptığı transfer görüşmelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş:

"BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER"

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesinden önce kendisiyle görüşülüp görüşülmediği sorulan Güneş, herhangi bir teklif almadığını belirterek şunları söyledi:

Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş:

"Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş:

"MİLLİ TAKIMDA BAZEN SİZİ YOK SAYARLAR"

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'ye üçüncülük yaşatan Güneş, o dönemden çıkardığı dersler ve gençlere tavsiyeleri hakkında da konuştu. Deneyimli teknik adam, "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar" ifadelerini kullandı.

Güneş, hayatını ve kariyerini konu alacak bir belgesel üzerinde çalıştığını da duyurarak, "Belgeselim olacak. Onun hazırlığı içerisindeyim" dedi.

Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş:

ÜÇ BÜYÜKLERLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptığını açıklayan Şenol Güneş, Kadir ve Ali Kemal ile birlikte yaşadıkları süreci anlattı. Güneş, o dönemde İstanbul kulüplerinden teklifler aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş:

"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile transfer süreçlerimiz oldu. Kadir, Ali Kemal ve ben kupalar aldık. Menajerler bizi istedi. İstanbul'a bizi getirdiler. Rakamları da ben konuştum. 'Konuşuruz, anlaşırız ama Trabzonspor ile anlaşamazsak size geliriz' dedik. Trabzon'a geldik ve evimizi aldık. Bunlar belgeselimde yer alacak."

GENÇLERE ARDA GÜLER'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Güneş, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in kariyer yolculuğunu örnek gösterdi. "Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye sonrasında Real Madrid'e transfer olan Türkiye'de Arda Güler örneği var. Yapılan bir işi siz de yaparsınız. Mutlaka yaparsınız ama sadece futbolu değil hayatı öğrenin."

Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş:

"BAŞLANGIÇTA İSTEMEDİLER, SONRA VAZGEÇEMEDİLER"

Trabzonspor'a ilk katıldığı dönemde üçüncü kaleci olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, karşılaştığı zorluklara rağmen çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Kariyeri boyunca kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'a ilk geldiğimde yaşım 17 ve üçüncü kaleciydim. Hep derler ki, 'Sen kimseyi oynatmadın.' Bu doğru değil. Beni başlangıçta istemediler sonra vazgeçemediler. Kimseye kızmadım. İnandığınız yolda devam edeceksiniz."

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    Yorumlar (1)

  • Önder Erciyas Önder Erciyas:
    15 dk kulübede otur sonra devre arasın dan çıkarken kafada 10 dikiş var diye kafayı sar çık. sen busun şenol güneş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş: "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar" - Son Dakika
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