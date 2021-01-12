Akşehir Devlet Hastanesi'ne destek olan iş insanlarına plaket - Son Dakika

Akşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere yüksek akım oksijen cihazları ile bu cihazların kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan setlerin temin edilmesine destek olan Akşehirli iş insanlarına törenle plaket verildi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törene, Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı ile maddi destek sağlayan iş insanları katıldı.

Başhekim Bülent Erdem, pandemi döneminin başlangıcından itibaren, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı'nın desteğe açık oldukları mesajını vermiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının öncülüğünde Akşehirli iş insanlarının gönüllü desteği sonucu temin edilen 8 yeni cihaz ve setlerin, onlarca hastanın hayatta kalmasına vesile olduğunu ifade eden Erdem, "Çoğunuz benim büyüğümsünüz. Ellerinden, alınlarından öpülecek insanlarsınız ama pandemi devam ediyor ve bunu yapmak mümkün değil. Sarılıp kucaklaşacağımız günler de gelecektir. Bizler, hastane personeli olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı ise Başhekim Erdem'in bu cihazlara ihtiyacın arttığını iletince oda üyelerinin bilgilendirerek desteklerini istediklerini belirtti.

Üyelerden gelen büyük destekle cihazlar ile setlerin temin edilerek hastanenin kullanımına sunulduğunu ifade eden Makascı, "Gönüllü olan tüm üyelerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, koronavirüs tedavisi gördüğü süreçte söz konusu cihazların da kullanılmasıyla sağlığına kavuşan üyelerin de bulunduğu iş insanlarına plaketleri takdim edildi.