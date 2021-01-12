Akşehir Devlet Hastanesi'ne destek olan iş insanlarına plaket - Son Dakika

Akşehir Devlet Hastanesi'ne destek olan iş insanlarına plaket

12.01.2021 14:31
Akşehir Devlet Hastanesi'ne destek olan iş insanlarına plaket, System.String[]

Akşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere yüksek akım oksijen cihazları ile bu cihazların kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan setlerin temin edilmesine destek olan Akşehirli iş insanlarına törenle plaket verildi.

Akşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere yüksek akım oksijen cihazları ile bu cihazların kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan setlerin temin edilmesine destek olan Akşehirli iş insanlarına törenle plaket verildi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törene, Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı ile maddi destek sağlayan iş insanları katıldı.

Başhekim Bülent Erdem, pandemi döneminin başlangıcından itibaren, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı'nın desteğe açık oldukları mesajını vermiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının öncülüğünde Akşehirli iş insanlarının gönüllü desteği sonucu temin edilen 8 yeni cihaz ve setlerin, onlarca hastanın hayatta kalmasına vesile olduğunu ifade eden Erdem, "Çoğunuz benim büyüğümsünüz. Ellerinden, alınlarından öpülecek insanlarsınız ama pandemi devam ediyor ve bunu yapmak mümkün değil. Sarılıp kucaklaşacağımız günler de gelecektir. Bizler, hastane personeli olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı ise Başhekim Erdem'in bu cihazlara ihtiyacın arttığını iletince oda üyelerinin bilgilendirerek desteklerini istediklerini belirtti.

Üyelerden gelen büyük destekle cihazlar ile setlerin temin edilerek hastanenin kullanımına sunulduğunu ifade eden Makascı, "Gönüllü olan tüm üyelerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, koronavirüs tedavisi gördüğü süreçte söz konusu cihazların da kullanılmasıyla sağlığına kavuşan üyelerin de bulunduğu iş insanlarına plaketleri takdim edildi.

Devlet Hastanesi, Yönetim Kurulu, Ahmet Emin, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir Devlet Hastanesi'ne destek olan iş insanlarına plaket - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Belhanda'ya ırkçı ifadeler kullanan Galatasaray yöneticisi istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbolculara müjde: Herhangi bir sıkıntı yoksa, maçların önünü açarız Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti
ABD'de 68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti! Avukatı ABD'de 68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti! Avukatı "Beyni hasarlı" dedi, idam son anda durduruldu         
15:48
Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkinliği yüzde 60'ın altında Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkinliği yüzde 60'ın altında         
15:28
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
26 yaşındaki genç, yangın merdivenine iple asılı halde bulundu 26 yaşındaki genç, yangın merdivenine iple asılı halde bulundu         
13:55
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı         
13:47
Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı         
13:38
ABD, denizayısının üzerine ABD, denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor! İhbar edene ödül verilecek         
13:24
THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirim yapacak THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirim yapacak         
13:03
Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı         
12:53
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor         
11:58
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 16:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşehir Devlet Hastanesi'ne destek olan iş insanlarına plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei