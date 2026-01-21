Akşehir\'in Sanayi Potansiyeli Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinin potansiyelini açığa çıkarmak için sanayi alanlarını lojistik potansiyeli de gözeterek planladıklarını belirterek, "Hep beraber çalışıp daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı İnan, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Akşehir'in "Yatırım Alanı" ilan edilmesinin ardından ilçenin sanayi, üretim ve lojistik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye'nin cari açık sorununa dikkat çekerek, bunun ancak üretim ve ihracatla aşılabileceğini söyledi. İnan, "300 yıllık cari açık problemimiz var. Bunun temel sebebi üretimimizden çok tüketim olması. Bunu çözmemizin tek sebebi üretip satmak. Bu anlamda gıda ürünleri ham maddesini kullanarak hem de yeni ürünlerle buralardan dünyaya bir şeyler üretip satmanın yolunu bulmalıyız. Ülkemizin selameti ve bekası için cari açık problemini üreterek çözmemiz, üretmeye giderken de orta-yüksek teknolojili ürünlere, yeni işler üstüne koyarak gitmemiz lazım. Akşehir özellikle insan potansiyeliyle, lojistik avantajlarıyla çok güçlü bir bölge. Tren yolu da yanımızdan geçiyor. Bu anlamda iyi bir kalkınma lokomotifi olan bir yer. Son dönemde sanayi alanlarının 15 katına çıktığını görüyoruz. Bu aslında yeni başlıyoruz demek. Bu alanları doldurmak için yatırımlarla, dışardan gelecek yatırımlarla hem üretim hem lojistik tarafından buradan çıkacak konteynerleri demir yolundan limana, limandan da Londra'ya, Çin'e gönderebilmek mümkün olacak. Akşehir'in tüm dünyada 15 katına çıkan sanayi alanlarıyla iyi bir ses getireceği kanaatindeyim. Konya'nın sanayide geldiği yer belli. Tren yolu hattının Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Afyon'a doğru giderken Akşehir tren yolu hattının ilerleyen dönemde Adana ve Mersin limanlarıyla da entegre olduğunda, gerçekten hem sakin ve huzurlu şehirlerde yaşam kalitesi yüksek bir sanayileşme hem de topyekün yerel kalkınmayı etkileyecek bir döneme geçeceğimizi düşünüyorum. Akşehir'in potansiyelini açığa çıkarmak için sanayi alanlarını lojistik potansiyeli de gözeterek planladık. Hep beraber çalışıp daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyorum. Hem Akşehir OSB'nin mevcut genişleme alanı, hem yeni genişleme alanları, gıda ihtisas OSB, arıtma tesisleri ve Yunak OSB'yi Akşehir OSB'nin genişleme alanı ilan ettik. Akşehir, Yunak'a abilik yapacak. Orada da bu sene altyapının temelini atacağız. Hem sanayi alanlarını genişletip yeni yatırımların yolunu açarak, ihtiyaç varsa organize sanayi bölgeleriyle birlikte imar planları yapıp sanayi bölgemizin elini rahatlatacak şekilde ilerlemek istiyoruz. Akşehir'imiz ve dışarıdaki hemşerilerimiz olmak üzere bu yatırımları yerel kalkınma hamlesi kapsamında değerlendireceğiz. Açıklanacak olan bu programda her ilde her sene 4 sektöre, 6. bölge teşviklerinin de ötesinde teşvikler veriliyor. Akşehir olarak en az bir yatırımı şehrimize almayı hedefliyoruz. Bu teşviklerle kalkınmamızı hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu kalkınmada şu çok net: 5 birim sanayi geliri, 1 birim kalkınma demektir. Yani biz bir sanayi üretimi yaparsak, Akşehir'in refahı 4 kat artacaktır. Yeni sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Akşehir'in özel yatırım alanı ilan edilmesinin büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade etti. Toplantıya; Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ve protokol mensupları katıldı. - KONYA