Akseki Belediyesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Akseki Belediyesince ilçedeki sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek istediklerini söyledi.

Bu doğrultuda belediye tarafından tatlıların yer aldığı paketleri hazırladıklarını belirten Özkan, paketleri, Akseki Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı ve 112 Acil Servisine dağıttıklarını bildirdi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen mücadeleye kendilerinin de destek olmak istediklerini ifade eden Özkan, "Ufak da olsa katkımız olsun düşüncesi ile ilçemizdeki Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurumlara ve personellere ikramlar gönderdik." dedi.

Belediye Başkanına teşekkür eden sağlık çalışanları da memnuniyetini dile getirdi.