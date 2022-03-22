Akseki'de öğrencilere yangın eğitimi verildi. - Son Dakika
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Akseki'de öğrencilere yangın eğitimi verildi.

22.03.2022 14:01
Akseki'de öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Akseki ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK ) Projesi kapsamında öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Akseki ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK ) Projesi kapsamında öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Ekipler, AHENK Projesi dolayısıyla Akseki Ali-Hasan Çoşkun Kardeşler İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Yangına sebep olan durumlar, yangından korunma ve yangında güvenliğin sağlanması konularında bilgilendirme yapan ekipler, yangında kullanılan malzemeleri, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve arazözlerin tanıtımını yaptı.

Programa katılan Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın önderliğinde başlatılan AHENK Projesi ile öğrencilere orman ve yangın eğitimi verilerek bilinçlendirildiklerini belirtti.

Orman ekibi etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlandı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Ali Hasan, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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