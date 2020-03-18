Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Aktivist Bulut: 'Hasankeyf turizme kazandırılmalı' - Son Dakika

Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı"

26 dakika önce

Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı" Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalan Batman'ın 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesi için yetkililerden turizm destinasyonu geliştirilmesini istediklerini belirten aktivist Emin...

Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı"

BATMAN - Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalan Batman'ın 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesi için yetkililerden turizm destinasyonu geliştirilmesini istediklerini belirten aktivist Emin Bulut, "Hasankeyf, bölgesinin en önemli turizm cazibe merkezi olacak potansiyele sahiptir, bu nedenle ilçe turizme kazandırılmalıdır" dedi.

Tarihi ilçede bulunan eserler yeni yerleşkeye taşındıktan sonra eski Hasankeyf'te tamamen boşaltıldı. Ilısu baraj suları da Hasankeyf'e ulaştı. Tarihi bin 300 yıla dayanan Roma köprüsü de tamamen sular altında kaldı. Aktivist Emin Bulut, Hasankeyf'te turizm potansiyelinin olduğun ve bu konuda çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Bulut, "Hasankeyf'in eski yerleşim yerinde toplamda 8 tarihi eser yeni Hasankeyf arkeopark alanına taşındı. Zeynel bey türbesi, kale kapısı, Koç Cami, Er Rızık Cami, İmam Abdullah türbesi, hamam ve diğer tarihi eserler müze park vadi dediğimiz bölge taşındı. Buradaki restorasyon yeniden yapılıp turizme kazandırılması için yeniden çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Umarız yetkililer buraya gezi güzergahı noktasında önemli bir geçiş yapmalarıdır. Eski köprüyü andıran yeni bir köprüde yapıldı vadide. Burası sadece Batman'ın değil Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli turizm cazibe merkezi olacak potansiyele sahiptir. Bu noktada biz yetkililerden ciddi anlamda buraya daha önemli bir şekilde turizm destinasyonu geliştirilmesini bekliyoruz. Burası turizme kazandırılmalı" dedi.

Aktivist Bulut: Hasankeyf turizme kazandırılmalı

Hasankeyf, Ilısu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı         
17:06
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 03:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aktivist Bulut: "Hasankeyf turizme kazandırılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]