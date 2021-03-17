Akyaka tren seferleri başlıyor - Son Dakika

Akyaka tren seferleri başlıyor
17.03.2021 11:34
TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından 28 Mart 2020 tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan Kars-Akyaka tren seferleri 20 Mart 2021 tarihinde yeniden başlayacak.
TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından 28 Mart 2020 tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan Kars-Akyaka tren seferleri 20 Mart 2021 tarihinde yeniden başlayacak.
Kars-Akyaka arası yolcu taşımacılığında büyük önem arz eden tren seferlerinin yeniden başlayacağının haberinin gelmesi ilçede ve kent merkezinde büyük sevinçle karşılandı.
Karslılar Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de yeniden başlamasını bekliyor. - KARS
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