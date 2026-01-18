Akyazı'da Kızak Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akyazı'da Kızak Şenliği Coşkusu

18.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4. Güzlek Aktepe Kızak Şenliği, Akyazı'da çocuklar ve aileler için keyifli anlar sundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen 4. Güzlek Aktepe Kızak Şenliği, karın tadını çıkarmak isteyen çocukları ve ailelerini ağırladı.

Akyazı Belediyesince düzenlenen şenlikte, yarıyıl tatiline giren çocuklar ve aileler kızak pistinde kaydı, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Şenliğe, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerde yaşayanlar da ilgi gösterdi.

"Katılım her yıl artarak yoğunlaştı"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, bu yıl dördüncüsü düzenlenen şenliğe katılımın her sene arttığını söyledi.

İnsanların etkinlik alanına ulaşımı için ilçe merkezinden servis sağladıklarını belirten Soykan, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak karın tadını doyasıya çıkarma imkanı sunduklarını kaydetti.

Güzlek Mahallesi Muhtarı Selim Akyazıcı ise şenliğin gelenekselleşmiş olmasından ve yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Şenliğin, çocuklar için karne hediyesi olduğunu belirten Akyazıcı, "Belediyemizle ne kadar doğru iş yaptığımızı burada bir kez daha görmüş olduk. Bundan gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. Her yıl üzerine koyarak devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Zeynep Çetin de etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Çetin, kendi kızaklarıyla geldiklerini ancak şenlikte ücretsiz kızak hizmeti de sunulduğunu aktararak, alanda otopark imkanının bulunduğunu ve ulaşımın rahat olduğunu belirtti.

Öğrenci Muhammet Emin Ersoy, ailesiyle güzel zaman geçirdiğini ve eğlendiğini vurguladı.

Öğrenci İkbal Cengiz de arkadaşlarıyla kaydıklarını, horon oynayıp yemek yediklerini dile getirerek, keyifli anlar yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Akyazı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da Kızak Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:11:29. #7.11#
SON DAKİKA: Akyazı'da Kızak Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.