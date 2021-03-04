Akyazı ilçesinde büyük denetim başladı - Son Dakika

Akyazı ilçesinde büyük denetim başladı
04.03.2021 15:53
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine genelge göndermesi sonrasında korona virüs tedbirleri kapsamında tüm illerde aynı anda başlatılan büyük denetim Akyazı'da da gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine genelge göndermesi sonrasında korona virüs tedbirleri kapsamında tüm illerde aynı anda başlatılan büyük denetim Akyazı'da da gerçekleştirildi.
Akyazı'da ki denetimlere; İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan katıldı. İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Sakarya Valiliği koordinasyonunda il genelinde kamudan 3 bin kişinin katıldığı denetimler her ilçede yapılırken Akyazı'da yapılan denetimlerde vatandaşlar; maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. - SAKARYA
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