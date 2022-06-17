İsrail ordusu, gazeteci Ebu Akile'nin ölümünün "hangi taraftan kaynaklandığının bilinemeyeceğini" savundu

İsrail ordusu, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin Al Jazeera kanalının yayınladığı ve İsrail askerlerini suçlu bulan araştırma haberine karşı, gazetecinin kim tarafından vurulduğunun "tespit edilemediğini" ve ordu soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, muhabirin ölümüne yol açan merminin görüntüsünü içeren ve merminin İsrail ordusunun kullandığı mühimmatlardan olduğunu aktaran Al Jazeera haberine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kamuoyuna son günlerde "taraflı bir şekilde sunulan soruşturmalar" olduğu belirtilen açıklamada, gazeteci Şirin Ebu Akile'ye sıkılan kurşunun İsrail ordusuna gönderilmesi çağrısının yinelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin kurşunu göndermeyi ve ortak soruşturma yürütmeyi reddetmesinin, Filistin tarafının amaçlarını simgelediği" ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, Ebu Akile'nin öldürülmesindeki koşulları öğrenmek için soruşturma yürütmeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı bu hafta, o sırada meydana gelen olayları belgelemek açısından daha derine inmek için soruşturma ekibini genişletmeye karar verdi. Bu amaçla, istihbarat otoritesinden, ileri teknolojik uzmanlığa sahip üst düzey bir yetkili ekibe katıldı."

Açıklamada ayrıca, Ebu Akile'nin ölümünün "hangi taraftan kaynaklandığının bilinemeyeceği" iddia edilerek, "Ordu soruşturması, gazetecinin kasten vurulmadığını ve ayrım gözetmeksizin ateş açan Filistinli silahlı kişiler tarafından mı yoksa yanlışlıkla bir İsrail askeri tarafından mı vurulduğunun tespit edilemediğini vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkili: "İddialar temelsiz"

Öte yandan, AA muhabirine konuşan, ismini paylaşmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Al Jazeera kanalının olaya dair yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını reddetti.

Al Jazeera'nın bulgularının "soruşturma kelimesiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını" savunan İsrailli yetkili, "İlk günden İsrail'i suçladılar. İddialar o zaman da temelsizdi, bugün de temelsiz." dedi.

Al Jazeera'nın "mermi" haberi

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin baskınını takip ederken başından vurulan deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne yol açan merminin görüntüsünü yayımlamıştı.

Al Jazeera, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan merminin, İsrail ordusunun kullandığı mühimmatlardan olduğunu aktarmıştı.

Askeri uzmanların görüşlerine dayandırılan araştırma haberinde, inceleme sonucu, yeşil uçlu merminin, zırhı delmek için tasarlandığı ve M4 tüfeğinde kullanıldığı bilgisine yer verilmişti.

Haberde ayrıca, merminin İsrail güçleri tarafından kullanılan 5,56 milimetre kalibreli mermilerden olduğu kaydedilmişti.

Kurşunun Ebu Akile'nin taktığı miğfere isabet ettikten sonra deforme olduğuna işaret edilen haberde, kullanılan mermi türü, kalibresi ve bu tür mermileri ateşleyen silahlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için olay 3D teknolojisiyle canlandırılmıştı.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.