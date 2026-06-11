Al Pacino\'yu görenler tanıyamadı

Sinema tarihinin efsane isimlerinden Al Pacino, New York'ta katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. 86 yaşındaki usta aktörün ilerleyen yaşına bağlı değişimi ve kendine has tarzı, sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü oyuncunun doğal yaşlanma sürecini ilgiyle karşıladı.

"Baba" ve "Yaralı Yüz" gibi unutulmaz filmlerle tanınan Al Pacino, ilerlemiş yaşına rağmen sinemadan ve sosyal hayattan kopmuyor. Yeni filminin festival gösterimi için kameralar karşısına geçen usta sanatçı, bitmeyen enerjisi ve neşeli tavırlarıyla zamana meydan okumaya devam ediyor.