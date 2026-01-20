Ala: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız - Son Dakika
Ala: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

20.01.2026 22:16
Efkan Ala, terör karşıtı duruşun devam edeceğini ve birlik mesajı verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Kardeşliğimize gölge düşürmeye yönelik her türlü menfur girişim ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize yönelik tüm provokatif eylemlerin karşısında olacak, ülkemizi ve ortak değerlerimizi hedef alan eylemlere asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde, iç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır. Kardeşliğimize gölge düşürmeye yönelik her türlü menfur girişim ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize yönelik tüm provokatif eylemlerin karşısında olacak, ülkemizi ve ortak değerlerimizi hedef alan eylemlere asla izin vermeyeceğiz. Milletçe kenetlenerek, birliğimizi muhafaza edecek ve daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

