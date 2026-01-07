Ala: Türkiye Dış Politikası Yol Gösterici - Son Dakika
07.01.2026 23:54
Ala, Türkiye'nin belirsizlikler içinde dış politikasıyla yol gösterici bir rol üstlendiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, " Türkiye'nin dış politikası, tam da bu yolun ifadesi olarak, belirsizliklerle dolu bir dünyada yol gösterici bir pusula işlevi görmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dünya, belki de tarihin en belirsiz ve karmaşık dönemlerinden birini deneyimlerken, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu fırtınalı süreçte yolunda güvenle ilerlemektedir. Türkiye, bu zorlu ortamda, insani değerleri savunan ilkeli bir duruş ile gerçekçi diplomasinin gerekliliklerini dengeli bir şekilde sentezleyen bir yaklaşım sergilemektedir. Tarihsel deneyim ve jeostratejik konumun getirdiği derin diplomasi tecrübesiyle ülkemiz, diyalog kapılarını açık tutarak müzakere masalarının vazgeçilmez aktörü olmayı sürdürmektedir" dedi.

Türkiye'nin dış politikasının belirsizlik dolu dünyada yol gösterici bir pusula işlevi gördüğünü söyleyen Ala, "Çok boyutluluk ilkesi üzerine inşa edilen dış politikamız ile BM platformlarında adaleti savunuyor, bölgesel meselelerde arabuluculuk yapıyor, insani diplomasi kanallarıyla çatışma bölgelerine yardım ulaştırıyoruz. Tüm bunlar, Türkiye'nin benimsediği bütüncül yaklaşımın yansımalarıdır. Bu yaklaşım, nihayetinde insanlığın ortak değerlerine dayalı, daha adil ve istikrarlı bir küresel düzenin inşasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Zira erdemli dış politikamız, hakkaniyetli çözümleri tarif ederken onu mümkün kılacak yolları da göstermektedir. Türkiye'nin dış politikası, tam da bu yolun ifadesi olarak, belirsizliklerle dolu bir dünyada yol gösterici bir pusula işlevi görmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sizin düşünceleriniz neler ?

