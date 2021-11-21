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Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum - Son Dakika

Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum

21.11.2021 09:19

Aksaray'da bir genç, alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. 4 ayrı yerinden bıçaklanan genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerine, hastaneye gitmemek için direnen genç ''Ben dikişten falan çok korkuyorum. Ölmek istiyorum. Müdahale etmesinler.'' ifadelerini kullandı.

Aksaray'da Hamidiye Mahallesi Kalealtı Cadde üzerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Efraim A. ve Mehmet Ç. caddede buluşarak konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ve aralarındaki alacak verecek meselesini çözemeyen 2 genç tartışmaya başladı.

4 AYRI YERİNDEN BIÇAKLANAN GENÇ YERE YIĞILDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Efraim A.'yı elinden, bacağından ve sırtından olmak üzere 4 ayrı yerinden bıçakladı. Ardından Mehmet Ç. Hızla olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Efraim A. kaldırıma yığıldı.

HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN DİRENDİ

Çevredeki vatandaşların bağrışma seslerinden fark ettiği olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaldırımda kanlar içinde bekleyen yaralı gence 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine müdahale etmemeleri için direnen yaralı genç, "Ben gitmem boş verin beni. Abla ben dikişten falan çok korkuyorum" dedi.

Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç, sağlık ekiplerine böyle direndi: Dikişten çok korkuyorum, ölmek istiyorum

''ÖLMEK İSTİYORUM''

Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilen yaralı genç sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Burada da müdahalelere direnen genç bu kez de "Ölmek istiyorum. Müdahale etmesinler. Sadece iğne falan yapsınlar. Yapmayın, ben gider kendim tedavi ederim. Kendime geldim, şu an iyiyim" dedi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Sağlık personeli ve polis memurları tarafından konuşularak ikna edilen yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum

Hamidiye, Aksaray, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum - Son Dakika
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