Son Dakika Haberleri: Alaçam'da kış lastiği denetimi
Son Dakika Güncel Alaçam'da kış lastiği denetimi - Son Dakika

Alaçam'da kış lastiği denetimi

6 saat önce

Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Alaçam'da kış lastiği denetimi, System.String[]

Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.


Havaların ani soğuması ve meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı üzerine Alaçam Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından okul servis faaliyetleri yapan araçlar ve sürücüleri, kış lastiği ve okul servis yönetmenliği kapsamında denetlendi. Kış lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi. Kontrole tabi tutulan araçlarda kış lastiğinin takılı olup olmadığı, bulunması gereken malzemelerin kontrolü, araçların ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun olup olmadığı konularında denetimler yapıldı. Servislerle taşınan öğrenciler de emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı, araca inip binme konularında uyarılarda bulunuldu.


Kış lastiği uygulamasında sürücüleri "Doğru Mevsimde Doğru Lastik" takılması hususunda bilgilendiren ekipler, onlara trafik kuralları ve can güvenliği konusunda uyarılar yaptı.


Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "2019-2020 kış tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda kış lastiği takması gereken araçlara takmaması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmakta" dedi.


Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı
Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 04:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaçam'da kış lastiği denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]