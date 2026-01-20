Alaçam'da Tütünle Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Alaçam'da Tütünle Mücadele Eğitimi

Alaçam\'da Tütünle Mücadele Eğitimi
20.01.2026 16:18
Alaçam'da jandarma personeline sigara bırakma ve tütünle mücadele eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerinde Sigara Bıraktırma Danışmanlığı ve Mobil Tütünle Mücadele Hizmeti kapsamında Alaçam ilçesinde farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Alaçam İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alperen Cantürk ve ekibi tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenlendi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ile Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker de katıldı.

Eğitim programında 35 kişiye tütünle mücadele ve sigara bırakma konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardından yapılan değerlendirme sonucunda, sigarayı bırakmak isteyen 15 kişiye tütün bağımlılığı tedavisi başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel

