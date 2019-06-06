Alaçamda "Piknik ve Keşkek Şöleni" yapıldı
1 saat önce
Samsun Alaçam İlçesinde Dütmen Dağı eteklerinde piknik havasında keşkek ve güreş şöleni yapıldı.
Samsun Alaçam
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
İlçesinde Dütmen Dağı eteklerinde piknik havasında keşkek ve güreş şöleni yapıldı.
Alaçam İlçesin 30 kilometre mesafede bulunan Dütmen Dağı eteklerinde Pelitbükü ve çevre mahalle muhtarları tarafından birlikte düzenlenen keşkek ve güreş şenlikleri piknik havasında geçti. Yoğun ilginin yaşandığı etniklikte küçükler kategorisinde yapılan güreşler büyük ilgi gördü. Kaymakam Fikret Zaman
ve Belediye Başkanı İlyas Acar
tarafından davetlilere keşkek ikramında bulunuldu.
Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin. İlçe Jandarma
Komutanı Samet Kuruçelik, AK Parti
İlçe Başkanı Selahattin Alkan, MHP
İlçe Başkanı Erdinç Gül, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
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