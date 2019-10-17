Son Dakika Haberleri: Alaçamlı gençlerden örnek davranış
Son Dakika Yaşam Alaçamlı gençlerden örnek davranış

Alaçamlı gençlerden örnek davranış

1 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir grup genç, "Küçük bir hediye büyük mutluluk" sloganı ile başlattıkları sosyal projelerle kırsal mahallelerdeki çocukları mutlu ediyorlar.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir grup genç, "Küçük bir hediye büyük mutluluk" sloganı ile başlattıkları sosyal projelerle kırsal mahallelerdeki çocukları mutlu ediyorlar.


Hazırladıkları sosyal projelerle sosyal medya üzerinden arkadaşlarına ulaşan Samet Atasoy, Gizem Bilgin, Simge Bilgin ve Meltem Balcı isimli gençler, onlardan gelen oyuncak, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemeleriyle kırsal mahallelerdeki çocukları sevindirmeye devam ediyorlar. İlçe merkezine uzak mahallerde bulunan çocuklara ulaşan 3 arkadaş burada çocukların yaşadıkları sevincini videoya alarak, çocuklar için hediye gönderen arkadaşlarına "Teşekkür ederim" videosu gönderiyorlar. Gönderilen hediyelerin yerine ulaşması için köprü vazifesi gören gençler hediye gönderen arkadaşlarının güvenini de boşa çıkartmamış oluyorlar. Önceden belirledikleri kırsal mahallelere çocuklardan habersiz giderek onlara sürpriz yapan gençler, çocuklarla birlikte yüz boyama, balon, bayrak ve köpük oyuncak vererek çeşitli etkinliklerle mutluluklarına ortak oluyorlar.


Hazırladıkları projelerle çocuklarla birlikte aynı mutluluğu yaşadıklarını dile getiren Samet Atasoy, "Yardım gibi değil bir hediye olması için çabalıyoruz. Onlarla birlikte eğlenerek şenlik havasında hediye dağıtmış oluyoruz. Şimdiye Kadar Alaçam Gümüsova, Pelitbükü, Asağikoçlu, Karahüseyinli, Demircideresi ve Yakakent Buyukkırık Mahallelerinde 101 çocuğa ulaşarak sevinçlerine ortak olduk. 250 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Asıl amacımız küçük bir hediye ile çocukların nasıl mutlu olduğunu göstererek yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu teşvik etmek" dedi. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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