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Aladağ'da gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika

Aladağ'da gaziler onuruna yemek verildi

20.09.2021 14:44
Aladağ'da gaziler onuruna yemek verildi, System.String[]

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan gazi ve aileleri onuruna yemek verdi.

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan gazi ve aileleri onuruna yemek verdi.

Kaymakam Çırak, belediye düğün salonundaki programda, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

Programa, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İlçe Emniyet Amiri Ali Yazan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Zekayi Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Adem Yılmaz da katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika


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