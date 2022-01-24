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Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

24.01.2022 15:22

Aladağ Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Aladağ Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Aladağ Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki yollarda küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Elimizdeki iş makineleri ve personellerle bütün vatandaşlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada hasta olup da hastaneye gitmesi gereken vatandaşlarımızın evlerinin yolunu açmaya öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Herkesin evinin önünü iş makinelerimizle açmaya gayret ediyoruz."

Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Mustafa Akgedik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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