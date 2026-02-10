Aladağ'da Öğrencilere Kur'an Hediye Edildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde öğrencilere Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İlçe Müftülüğünce ÇEDES projesi kapsamında Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerine 13 Kur'an-ı Kerim verildi.
İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, amaçlarının öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumak ve okutmak olduğunu kaydetti.
