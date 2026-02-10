Aladağ'da Öğrencilere Kur'an Hediye Edildi - Son Dakika
Aladağ'da Öğrencilere Kur'an Hediye Edildi

10.02.2026 10:04
ÇEDES projesiyle Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere 13 Kur'an-ı Kerim verildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde öğrencilere Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğünce ÇEDES projesi kapsamında Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerine 13 Kur'an-ı Kerim verildi.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, amaçlarının öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumak ve okutmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

