Alanya Belediyespor Avrupa\'da İlk Maçında Yenildi

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Thomas Buchar - Alexis Fuentes Barrasa

ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Uğur Kılınç, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Mustafa Çervatoğlu (Zeka Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlu, Marshall, İsmail Koçak)

Greenyard Maaseik: Fafchamps, Perin, Finoli, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Bus, Vleeschhauwer, Sydow)

Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 20-25

Süre: 113 dakika (32, 26, 25, 30)

Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenildi.

Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, 28 Ocak'ta Belçika'da rövanş maçına çıkacak.