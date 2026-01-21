Alanya Belediyespor Avrupa\'da İlk Maçında Yenildi

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Thomas Buchar - Alexis Fuentes Barrasa
ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Uğur Kılınç, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Mustafa Çervatoğlu (Zeka Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlu, Marshall, İsmail Koçak)
Greenyard Maaseik: Fafchamps, Perin, Finoli, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Bus, Vleeschhauwer, Sydow)
Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 20-25
Süre: 113 dakika (32, 26, 25, 30)
Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenildi.
Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, 28 Ocak'ta Belçika'da rövanş maçına çıkacak.
