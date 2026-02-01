Alanya'da Balıkçı Barınağında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Alanya'da Balıkçı Barınağında Erkek Cesedi Bulundu

01.02.2026 18:44
Alanya'da bir balıkçı barınağında denizdeki ceset, 36 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında denizde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na (36) ait olduğu tespit edildi.

Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Türkoğlu, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
