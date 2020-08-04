Alanya'da işletme ruhsatı olmadığı iddia edilen otel mühürlendi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin de müdahale ettiği olayda, otel sahibi ve çalışanları sakinleştirildikten sonra müşteriler dışarı çıkarılarak mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

İşletme sahibi F.E. ve çalışanları, otelin mühürlenmesini engellemek için ekiplere direndi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:28

Kaynak: AA

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