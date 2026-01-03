Alanya\'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D'nin (59) idaresindeki 33 AIT 042 plakalı kamyon, seyir halindeyken kavşaktan çıkış yapan Hayri Mert Hastürk'ün (17) kullandığı 07 BMD 636 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA