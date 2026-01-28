Alanya\'da Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Alanya'nın Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Kahraman Şimşek (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA