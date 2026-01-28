Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

28.01.2026 16:00
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 20 yaşındaki Ali Yıldız hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Yıldız (20) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Ali Yıldız idaresindeki 07 BYY 129 plakalı motosiklet, C.G.B. (66) yönetimindeki 31 U 8292 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Yıldız yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, savcının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. C.G.B. polis tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER - KAMERA: Alkın BİRİCİK/ ALANYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Antalya, Alanya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

16:00
15:51
15:18
15:12
15:00
12:50
SON DAKİKA: Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
