Alanya\'da polislerin üzerine motosiklet sürüp sosyal medyada paylaştılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli bir gruptan iki kişi, yeşil ışığın yanmasının ardından yol uygulamasında görevli polis memurlarının üzerine motosiklet sürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

D-400 KARAYOLUNDA YAŞANDI

Olay, Avsallar Mahallesi İncekum D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli grup, ileride yol çevirmesi yapan polis ekiplerini görmelerine rağmen yeşil ışık yandıktan sonra harekete geçti.

MOTOSİKLETİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

Grupta bulunan M.A. (23) ile D.U. (19) isimli şahısların, uygulama noktasında görevli polis memurlarının üzerine motosiklet sürdüğü öğrenildi.

HAKARET EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Jandarma ekipleri, şüphelilerin olay sırasında görevli personele hakaret içerikli sözler sarf ettiğini, bu anları kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını tespit etti.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen İncekum Jandarma ekipleri, şüpheli şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.