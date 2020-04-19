Alanya'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.



Dinek mevkiinde dün sabah seyir halinde olan 07 HJY 83 plakalı otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Bunun üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelinin 46 yaşındaki İ.T. olduğu belirlendi. Ekipler, İ.T.'yi kovalamaca sonucu Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü mevkisinde yakaladı. Durdurulan otomobilde pompalı tüfek ele geçirilirken, İ.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA