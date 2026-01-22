Alanya\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Dimçayı Tüneli girişinde takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Oba Mahallesi Dimçayı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.P. idaresindeki 07 BZH 379 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA