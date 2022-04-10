Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi - Son Dakika
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Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

10.04.2022 12:29
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Alanya'ya, ilçeyi ziyaret eden yılın ilk kruvaziyeri "Artania" ile 690 turist geldi.

Alanya'ya, ilçeyi ziyaret eden yılın ilk kruvaziyeri "Artania" ile 690 turist geldi.

Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu Alman 690 yolcu ve 450 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"Artania"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

MTS Globe Tur Operasyon Müdürü Ozan Aksoy, gazetecilere, uzun süre sonra Alanya'ya ilk kruvaziyeri getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aksoy, geminin kasımda ilçeyi bir kez daha ziyaret edeceğini belirtti.

Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

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Bahama, turist, Alanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi - Son Dakika


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