Alaplı'da toplu sünnet şöleni başlıyor - Son Dakika

Alaplı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 21. Geleneksel sünnet Şöleni 13 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

60 çocuğun erkekliğe ilk adımı atacakları Sünnet Şöleni 13 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da Amfi Tiyatroda gerçekleştirilecek.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Tüm Alaplı halkını düzenlenecek olan geleneksel sünnet şölenine davet ettiklerini belirterek, "Erkek çocuklarımızın hayatında özel ve önemli bir yere sahip olan sünnet şölenini için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl 60 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Küçük hemşerilerimizin ve ailelerinin mutluluğuna hep birlikte ortak olalım, bu özel günün heyecanını, keyfini beraber yaşayalım. Tüm Alaplı halkını bu şölene davet ediyorum. Sünnet şölenine maddi manevi destekte bulunan tüm hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK