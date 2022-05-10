Alarko Holding'in Net Kârı 1 Milyar  TL'yi Aştı - Son Dakika

Alarko Holding, geçen yılın ilk çeyreğinde 43 milyon TL olan net karını, bu yılın aynı döneminde 1 milyar TL'nin üzerine çıkardı. Alarko Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız, "Yılın geri kalanı için temkinli olsak da yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam" dedi.

Alarko Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde 1 milyar TL'nin üzerinde net kar elde eden Alarko'nun kombine faiz, amortisman ve vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 383 artışla 3,1 milyar TL'ye çıktığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Sonuçlarını Alarko Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız değerlendirdi. Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"İHTİYATLI RİSK POLİTİKALARIMIZ SAYESİNDE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK: 2022 yılının ilk çeyreğinde büyümeye, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ettik. Her zaman öne çıkardığımız çevik yönetimimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve ihtiyatlı risk politikalarımız sayesinde büyümeyi sürdürdük. Konsolide net karımız geçen yıl aynı dönemde 43 milyon TL olarak gerçekleşirken bu dönemde 1 milyar TL'nin üzerine çıktı.

KOMBİNE FAVÖK 3,1 MİLYAR TL'YE ULAŞTI: Alarko olarak temelde oluşturduğumuz ve koruduğumuz prensipler sayesinde, istikrarlı büyümemizi ve başarılı sonuçlarımızı sürdürüyoruz. Kendini kanıtlamış kuvvetli icra kabiliyetimizin yanı sıra doğru strateji ve iş modelinin, uzun vadeli başarımız için gerekli en önemli faktörler olduğuna inanıyoruz. Tedarik zinciri darboğazından kaynaklanan maliyet artışları ve küresel anlamda artan enflasyon, faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir sınırlayıcı olarak görülse de topluluk bünyesinde yürüttüğümüz başarılı ve öngörülü pozisyon alma, maliyet yönetimi, dinamik satış planlama ile hedge çalışmaları beklentilerimize uygun olarak başarılı sonuçlar elde etmemizi sağladı. Kombine FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 383 artarak 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

YIL SONU HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLECEĞİMİZE İNANCIM TAM: Pandemiye ilişkin gelişmeleri ve emtia maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanan belirsizlikleri göz önünde bulundurarak, yılın geri kalanı için temkinli olmaya devam ediyoruz. Bununla beraber yönetimsel kabiliyetlerimiz ve çalışanlarımızın sınırsız gayretiyle beraber, yıl sonu hedeflerimize ulaşabileceğimize inancım tam."