Alaşehir'de geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

Alaşehir'de geniş çaplı asayiş uygulaması

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 10 saat süren geniş çaplı asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamaya Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevik kuvvet ekipleri olmak üzere toplamda 72 polis katıldı. Saat 14.00'da başlayan ve gece 24.00'a kadar süren uygulamada ekipler ilçenin bir çok noktasında şüpheli şahıslar üzerinde kimlik, ehliyet, üst araması ve araç sorgulaması yaptı. İlçedeki metruk alanlarda da narkotik köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi. İlçe giriş ve çıkışında yapılan aramalarda; H.T. isimli şahsın üzerinden bir adet tabanca ile 0.7 gram uyuşturucu madde, E.C.S. isimli şahsın üzerinden 0.2 gr bonzai ve 0.2 gr metamfetamin, M.Ö. isimli şahsın üzerinden 2 adet uyuşturucu hap, Z.Ö. isimli şahsın üzerinden 0.2 gr metamfetamin, A.A. isimli şahsın üzerinden 1.2 gram uyuşturucu madde ve R.K. isimli şahsın üzerinden de 2.19 gram esrar ele geçirildi. Uygulama kapsamında 6 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.