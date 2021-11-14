Alaşehir'de otomobil ve motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki farklı mahallede otomobil ve motosiklet çalan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesi, Erenköy ve Akkeçili mahallelerinde 13 Kasım günü meydana gelen motosiklet ve otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayların şüphelisi olarak tespit edilen A.G. (25) isimli şahıs, gece 03.30 sıralarında ikametinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 gram kubar esrar maddesi ile çalıntı araca ait anahtar ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi A.G., üzerindeki uyuşturucu maddeyi H.H.A. (23) ve Y.Y. (28) isimli şahıslardan aldığını itiraf etmesi üzerine, H.H.A. ve Y.Y.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 300 gram kubar esrar maddesi, 20 adet uyuşturucu hap, 45 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.Y. ve A.G. ise ifadelerinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi. Çalıntı otomobil ve motosiklet ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA