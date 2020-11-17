Alaşehir'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi - Son Dakika

Alaşehir'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi
17.11.2020 16:47
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, koronavirüs salgını sürecinde başarılı çalışmalarda bulunan ilçe sağlık müdürlüğü personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, koronavirüs salgını sürecinde başarılı çalışmalarda bulunan ilçe sağlık müdürlüğü personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Kaymakam Uçgun, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde canla başla görev yapan ilçe sağlık müdürlüğü çalışanları, hastalığın kontrol altında tutulmasında önemli rol oynadı. Pandemi döneminde göstermiş oldukları bu fedakarca çalışma ve özveri için İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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