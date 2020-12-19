Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı - Son Dakika

Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı

19.12.2020 11:45
Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ile İlçe Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol kapsamında bin çiftçiye yüzde 50 hibe desteği verilerek toprak analizleri yaptırılacak.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ile İlçe Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol kapsamında bin çiftçiye yüzde 50 hibe desteği verilerek toprak analizleri yaptırılacak.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği ve tarım ihracatında önemli bir yere sahip olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarımın geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Tarımın geliştirilmesi ve verimli toprakların gelecek nesillere aktarılması için kolları sıvayan Alaşehir Belediyesi ve İlçe Ticaret Borsası arasında "Toprak Analizi Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında çiftçilerin arazilerinden aldıkları toprak numunelerini laboratuvara getirmeleriyle 100 TL'ye yapılan toprak analizinin yüzde 50'si hibe desteği olarak karşılanacak. İmzalanan protokolle bin çifti toprak analiz desteğinden faydalanabilecek.

Toprakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirten Ticaret Borsası Vali Celal Güvenç Toprak Analizleri Laboratuvarı Müdürü Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, bin çiftçinin bu projeden faydalanabileceğini söyledi. Çitçileri toprak analizi yaptırması konusunda çağrıda bulunan Yüksel, "Amacımız topraklarımızı koruyarak topraklarımızı gelecek nesillere temiz bırakmak. 2011 yılından bu yana topraklarımızın verimini artırarak, kazanç elde edilebilmesi için çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. Belediyemizle yapmış olduğumuz protokolle çiftçilerimizin toprak analizlerini daha fazla yapmalarını teşvik etmek amacıyla, analiz ücretlerinin yüzde ellisini belediye başkanlığı tarafından karşılanması anlaştık. Analizlerimiz mart ayı sonuna kadar devam edecektir. Çiftçilerimiz yapılan analizlerle topraklarını koruyup, daha az gübre ile daha fazla verim alabileceklerdir. Dolayısıyla çiftçilerimizi toprak analizlerini yaptırmaya davet ediyoruz" dedi.

"Çiftçilerimiz bu fırsattan yararlanmasını istiyoruz"

Çiftçilerin projeden faydalanmasını istediklerini belirten Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Ticaret Borsası olarak doğru tarım, kaliteli ürün yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Belediye ile çiftçilerin yararına yapılmış olan bu çalışmaları karşılıksız bırakmayın. Toprağın bir ana olduğunu, üreten olduğunu bilelim. Çiftçilerimizin bu fırsattan yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Daha verimli bir yılı hep birlikte yakalayacağız"

Alaşehir Belediyesi olarak çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir belediyesi olarak, çiftçilerimize beton direk desteği, mazot indirim desteği, 120 bin adet sebze fidanı dağıtımı ve tarım aletlerini bedelsiz kullanma desteği verdik. Bu desteklere bir yenisini daha ekleyerek, bin tane çiftçimize toprak analizi için yüzde 50 belediye katkı desteği veriyoruz. Belediye olarak, günümüzün teknolojilerine uygun gelişmiş tarım anlayışı, farklı bir tarım anlayışı oluşturmamız için her zaman çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Topraklarımızın ana sorunu PH yüksekliği ve organik madde eksikliği. Biz herkesi toprak tahlili yaptırarak, daha bilinçli gübreleme ve daha yüksek verimli bağları elde etmek istiyoruz. Bunun için bin adet çiftçimize yüzde 50 analiz desteği vereceğiz. Daha verimli bir yılı hep birlikte yakalayacağız. Bunun için tüm çiftçilerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Çiftçilerimiz arazilerinden alacakları toprak numuneleri ile borsaya gidip, analizi yaptıracaklar, ödeme yaparken, ücretin yüzde 50'sini ödeyecekler, kalan ücreti belediye olarak, biz ödeyeceği" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Alaşehir Belediyesi ile Ticaret Borsası arasında protokol imzalandı. - MANİSA

Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı
Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı
Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı

Protokol, Alaşehir, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi


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