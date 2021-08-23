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ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ - Son Dakika

ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ

23.08.2021 14:14
ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde elektrik trafoları belediye ekipleri ve gönüllü ressamlar tarafından boyanmaya başladı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde elektrik trafoları belediye ekipleri ve gönüllü ressamlar tarafından boyanmaya başladı. İlk etapta ilçedeki 58 trafodan 8'i rengarenk boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulurken, diğerleri için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emekli resim ve çini öğretmeni Nurdan Özyalçın, bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken, cadde ve parkların kenarlarındaki elektrik trafolarının cephelerinin çirkin ve üzerlerine üzerinde uygunsuz yazılar olduğunu fark etti. Trafoların duvarlarına resimler yaparak bu görüntüden kurtarmak isteyen 2 arkadaş, bu düşüncelerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na iletti. Başkan Öküzcüoğlu da 2 arkadaşın bu önerisine destek verip, kullanılacak boyaları vererek destek sözü verdi. Trafoların sahibi olan elektrik dağıtım şirketinden de gerekli izinler alındı. Ardından da ilçedeki 58 trafonun rengarenk desen ve resimlerle boyanması için çalışmalara başlandı. Belediye ekipleri, trafoları düz renge boyadı. Gönüllüler de resimler çizerek, trafoların duvarlarını farklı bir görünüme kavuşturdu.

Trafolardan ilk etapta 8'inin boyandığını belirten emekli resim öğretmeni Nurdan Özyalçın, "Trafoların tamamını resimlerle donatacağız. Gönül güzelliği resme dökülünce rengarenk oluyor. Hayatta böyledir. Gönül güzel olunca, hayatta rengarenk olur. İlk başladığımızda 2 arkadaş olarak başladığımız çalışmalara, şu an 8 kişi olarak devam ediyoruz. Gönüllü sayımız her geçen gün artıyor. Zamanı ve resim çizebilme yeteneği olan herkesi bekliyoruz. Hedefimiz şehrimizin değişik yerlerinde bulunan ve vatandaşlar tarafından hoş karşılanmayan çirkin yazı ve manzaraları güzel resimlerle süsleyerek, vatandaşlarımızın da olumlu düşünmelerini sağlamak" dedi.

Çalışmalara destek veren gönüllülerden Ayşen Tuna da "Başlangıçta, 2 kişiydik. Sosyal medyada paylaşınca, arkadaşlarımız bize dahil oldu.

Her hafta saat 07.00'de sıcak bastırmadan, belirlediğimiz herhangi bir trafoda güne başlıyoruz. Konu o an spontane olarak gelişiyor. Pek çok ev var etrafımızda. Baktıklarında neşelenebilecekleri, güne güzel başlayabilecekleri, kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir gülümseme gösterebilecekleri neşeli tablolar, resimler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah mutlu oluyorlardır" dedi. Tuna, çevreden olumlu geri dönüşler aldıklarını da kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Mukaddes Germen, trafoların boyanarak, güzel bir görüntüye kauşması için çalışan ekiplere kahve ikram edip, "Evimizin karşısındaki trafodaki hoş olmayan yazılar temizlendi. boyanmış bu yeni hali ile trafo daha göze hoş gelen ve görenlerin mutlu eden bir görüntüye kavuştu. Gönüllülere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllü ressamlar Nurdan Özyalçın ve Ayşen Tuna, kendilerine destek veren Özlem Balcı, Ali Paşaoğlu, Gülten Kahraman, Aykan Peker, Kürşat Karabulut ve İnci Ovalıoğlu ile kalan 50 trafoyu da boyayıp, resimler yaparak güzel bir görünüme kavuşturacaklarını kaydedti.

ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ
ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ
ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ
ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALAŞEHİR'DE TRAFOLARA GÖNÜLLÜLERDEN MAKYAJ - Son Dakika


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