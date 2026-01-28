Alaşehir'de Yangın Paniği - Son Dakika
28.01.2026 07:46
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın son katında yangın çıktı, can kaybı olmadan kontrol altına alındı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi No 3'te bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki dairenin balkonunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında S.B.'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve binaya sıçramasını önledi. Yangın sırasında tedbir amacıyla apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Görgü tanıkları, balkonda bulunan eşyaların yanması sonucu alevlerin yükseldiğini, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Alaşehir, Manisa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
