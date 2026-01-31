Alaşehir'e Yeni Yatırımlar: Adliye İhalesi 2 Şubat'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Alaşehir'e Yeni Yatırımlar: Adliye İhalesi 2 Şubat'ta

Alaşehir\'e Yeni Yatırımlar: Adliye İhalesi 2 Şubat\'ta
31.01.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de Adliye Sarayı'nın ihalesi 2 Şubat 2026'da, Polis Merkezi ise 2026 yatırım programında.

Alaşehir'de Adliye Sarayı ihalesi 2 Şubat'ta yapılacak, Polis Merkezi Karakolu ise 2026 yatırım programına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yatırım programına alınan Adliye Sarayı'nın ardından, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Karakolu binası da 2026 yılı yatırım programına dahil edildi. Alaşehir'e yapılacak Adliye Sarayı'nın ihalesi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, eski otogar alanı olarak bilinen yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek adliye binasının, bodrum katla birlikte 6 katlı olacağı ve 550 günde tamamlanacağı öğrenildi.

2026 yılı yatırım programına alınan Polis Merkezi Karakolu binasının ise Barış Mahallesi çevre yolu üzerinde, Bölge Trafik Müdürlüğü binası yanında bulunan 10 bin metrekarelik alanda, 600 metrekare arsa üzerine inşa edileceği belirtildi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan, hükümetin Alaşehir'e yaptığı yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, "2 Şubat 2026'da ihalesi yapılacak modern Adliye Sarayımız 550 günde tamamlanacak. Yeni Polis Merkezi Karakolu binamızın da yatırım programına alınması bizleri ayrıca mutlu etti. Başta bölge milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ise, ilçenin ihtiyaç duyduğu Adliye Sarayı'nın yapılacak olmasının ve Polis Merkezi Karakolu'nun yatırım programına alınmasının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaşehir'e Yeni Yatırımlar: Adliye İhalesi 2 Şubat'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:28:57. #7.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'e Yeni Yatırımlar: Adliye İhalesi 2 Şubat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.