"Alaylı heykeltıraş" Çerkes kültürünü satranç figürlerinde yaşatıyor - Son Dakika

"Alaylı heykeltıraş" Çerkes kültürünü satranç figürlerinde yaşatıyor

24.10.2020 11:11

Kül tablası üretimi yaparken heykel sanatına olan ilgisini keşfeden Sinan Yıldırım, Sakarya'da kurduğu atölyede yaptığı satranç figürlerinde mensubu olduğu Çerkes kültürünü yaşatıyor.

Kül tablası üretimi yaparken heykel sanatına olan ilgisini keşfeden Sinan Yıldırım, Sakarya'da kurduğu atölyede yaptığı satranç figürlerinde mensubu olduğu Çerkes kültürünü yaşatıyor.

Geçimini sağlamak amacıyla bir arkadaşından gördüğü kül tablası üretimi işine girmeye karar veren 62 yaşındaki Yıldırım, oyma, yontma ve şekil vermeye yatkın olduğunu fark ederek adım attığı heykel sanatındaki becerisini kendi imkanlarıyla geliştirdi.

20 yıldır çalışmalarında orijinal ebatlarda 3 boyutlu hayvan heykelleri, biblolar ve çeşitli figürlerinin yanı sıra çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayvan biçiminde geri dönüşüm setleri üreten Yıldırım, şimdilerde mensubu olduğu Çerkeslerin bakış açısını ve yöresel kıyafetlerini satranç takımlarına uyguluyor.

"Satranç figürlerinde folklorik ögelere yer verdik"

Sinan Yıldırım, AA muhabirine, heykeltıraşlık eğitimi almadığını, 3 boyutlu nesnelere ilgisinden dolayı bu sanata yöneldiğini söyledi.

İşine geçimini sağlamak için başlasa da açığa çıkan sanat merakının zamanla geliştiğini dile getiren Yıldırım, "Aklıma ne geldiyse yaptım. Severek yaptığım işlerden biri, çocuklar için ürettiğim hayvan figürlerinden oluşan geri dönüşüm setleriydi." dedi.

Yıldırım, geri dönüşüm setlerinin yaygınlaştırılmasının, çevre bilincinin gelişmesi bakımından çocuklara faydalı olacağını dile getirdi.

Çeşitli kültürlerin, dünya sporu olan satranç figürlerine yansıtıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben de kendi kültürümü uygulamayı istedim ve sonuç olarak ortaya bir şeyler çıktı. Figürleri hiyerarşik anlamda yerine oturturken Çerkes kültürünü bilenlerden de yardım aldım. Şah yerine kültürümüzde toplum içerisinde önemli konumu bulunan yaşlı bir Kafkas figürüne yer verdik. Kadınlara verilen değeri anlatmak için de vezir pozisyonuna kadın figürü yerleştirdik. Diğer figürlerde de bu kültürü yansıtan folklorik ögelere yer verdik."

Yıldırım, satranç takımı yapmaktan zevk aldığını dile getirerek, "Çalışmalarımı satmak için çok fazla çaba sarfetmiyorum. Benim bir çocuğum, torunum ve 12 yeğenim var. Her birisi için bir takım hazırlıyorum şimdiden. Onlara bıraktığımda güzel olacak çünkü kültürler zamanla değişiyor. Ama bu, kültürü ifade eden kalıcı bir şey olacak." diye konuştu.

Sinan Yıldırım, kültürel ögeleri yansıtan figürlerin yer aldığı bahçe düzenleme çalışmaları yapmayı planladığını da sözlerine ekledi.

"İnsan bir şeyler ürettikçe rahatlıyor"

Yıldırım'ın çalışmalarına yardım eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi Eyüp Dağdelen, elinden geldiğince bu tip kültürel faaliyetlere katıldığını söyledi.

Güzel sanatlar alanında çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirten Dağdelen, "Bu alanda çalışma yaparken insan toprağa dokundukça, bir şeyler ürettikçe rahatlıyor. Belli bir yöre ve kültüre ait ürünler üretirken insan kendisiyle daha çok gurur duyuyor. Her insanın kesinlikle bir sanatla uğraşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sinan Yıldırım, Kül Tablası, Sakarya, Heykel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Alaylı heykeltıraş' Çerkes kültürünü satranç figürlerinde yaşatıyor - Son Dakika

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