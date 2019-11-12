Son Dakika Haberleri: 'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki
Son Dakika Dünya 'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki - Son Dakika Dünya

'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Berat Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Muhalif duruşlu iktisatçı-yazarlar gelişmeleri euronews'a değerlendirdi.

'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Berat Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.


7 Kasım Perşembe günü Bakan Berat Albayrak'ın Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı Açıklaması

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Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:01 
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