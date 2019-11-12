'Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara hukuki süreç' başlatılmasına ekonomistlerden tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Berat Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.



7 Kasım Perşembe günü Bakan Berat Albayrak'ın Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı Açıklaması